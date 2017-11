iPhone X: ecco Reflection, la nuova suoneria

Marco Grigis,

Tra le varie novità di iPhone X, il nuovo smartphone edge-to-edge di Apple disponibile da domani, un piccolo aggiornamento sta ottenendo grandi consensi fra gli utenti, soprattutto sui social network. Oltre a feature come Face ID, le Animoji e le nuove fotocamere, gli appassionati di Cupertino sembrano essersi infatti innamorati della nuova suoneria di deafult, chiamata “Reflection”. Un brano al momento unico per iPhone X, disponibile in iOS 11.1 solamente per questo modello.

Di norma, gli iPhone vedono come default la suoneria “Opening”, un tono divenuto da tempo iconico e immediatamente riconducibile agli smartphone targati mela morsicata. Per iPhone X, forse per sottolinearne l’impatto rivoluzionario rispetto ai precedenti modelli, Apple ha invece deciso di comporre un nuovo tema, chiamato “Reflection”, come suoneria di base.

Questa è impostata come tono di chiamata automatico per tutti i nuovi iPhone X, al primo setup. Tuttavia, se si ricorre a un backup iTunes o tramite iCloud, “Reflection” verrà sostituita con la suoneria attualmente in corso, poiché la transizione tra un vecchio e un nuovo modello di smartphone mantiene le impostazioni già scelte dall’utente. È comunque possibile modificare la selezione tramite le impostazioni Generali di iOS 11.1, agendo sul pannello dedicato ai suoni. Sempre dal medesimo pannello si potrà optare per il classico “Opening”, per le numerose altre suonerie o addirittura per “Marimba”, il primissimo tono per iPhone lanciato nel 2007.

La nuova suoneria si caratterizza per una melodia ritmata ma tutt’altro che invadente, della durata di pochi secondi e suonata tramite degli xilofoni. Il breve brano viene ovviamente proposto in loop finché non si risponde, o si rifiuta, la chiamata in arrivo.

Così come già accennato, i preordini di iPhone X si sono aperti lo scorso 27 ottobre, mentre la distribuzione negli Apple Store, tramite i rivenditori autorizzati o attraverso gli operatori comincerà nella prima mattinata di domani.