Filippo Vendrame,

iPhone X sarà disponibile già dal primo giorno con l’operatore 3 Italia, da sempre partner Apple, che per l’occasione ha confezionato un’interessante offerta ad hoc per consentire ai suoi clienti di poter mettere le mani sul nuovo melafonino senza dover dare immediatamente fondo alla carta di credito. L’offerta di 3 Italia per il nuovo iPhone X è incentrata sugli esclusivi piani tariffari ALL-IN X e FREE X che permettono di disporre di chiamate illimitate, 1000 SMS e 50 GIGA di traffico internet.

Nello specifico, entrambe le offerte prevedono un anticipo variabile a seconda della declinazione dell’iPhone X scelta (64 GB o 128 GB). La durata minima contrattuale è di 30 mesi. Entrando nei dettagli dell’offerta, sia ALL-IN X che FREE X includono l’opzione “Giga Bank” che permette di accumulare i GB di traffico Internet non consumati nel mese per essere poi utilizzati nel mese successivo. Per il pagamento è richiesta la carta di credito. Non sono accettate le carta di credito ricaricabili. L’offerta FREE prevede l’acquisto dell’iPhone X mediante un light credit con Compass Banca S.p.a. o Vendita a Rate 3. L’offerta FREE, inoltre, include la polizza assicurativa Kasko e permette di cambiare smartphone ogni 12 mesi con un modello sempre nuovo.

Di seguito la completa offerta di 3 Italia per l’iPhone X.

ALL-IN X – iPhone X 64 GB : chiamate illimitate, 1000 SMS, 50 GB di Internet a 15 euro al mese più 25 euro di rata telefono e 229 euro di anticipo

: chiamate illimitate, 1000 SMS, 50 GB di Internet a 15 euro al mese più 25 euro di rata telefono e 229 euro di anticipo FREE X – iPhone X 64 GB : chiamate illimitate, 1000 SMS, 50 GB di Internet a 45 euro al mese comprensivi di telefono e 229 euro di anticipo

: chiamate illimitate, 1000 SMS, 50 GB di Internet a 45 euro al mese comprensivi di telefono e 229 euro di anticipo ALL-IN X – iPhone X 256 GB : chiamate illimitate, 1000 SMS, 50 GB di Internet a 15 euro al mese più 25 euro di rata telefono e 399 euro di anticipo

: chiamate illimitate, 1000 SMS, 50 GB di Internet a 15 euro al mese più 25 euro di rata telefono e 399 euro di anticipo FREE X – iPhone X 256 GB: chiamate illimitate, 1000 SMS, 50 GB di Internet a 45 euro al mese comprensivi di telefono e 399 euro di anticipo

Maggiori dettagli direttamente sul sito dell’operatore 3 Italia. Infine, si evidenzia che chi si recherà il 3 novembre nei negozi dell’operatore per il lancio del nuovo smartphone, riceverà alcuni simpatici omaggi.