iPhone X è in arrivo con Wind. L’operatore arancione, grazie alla fusione con 3 Italia, è diventato partner ufficiale di Apple e per la prima volta potrà proporre il nuovo melafonino già dal day one. Per l’occasione, Wind ha confezionato anche alcune offerte dedicate che permetteranno ai suoi clienti di acquistare il nuovo smartphone di Apple in forma agevolata, senza dare immediatamente fondo alla propria carta di credito.

La struttura dell’offerta non è molto dissimile da quella che l’operatore propone anche per altri smartphone che abbina ai suoi profili tariffari. L’offerta sull’iPhone X, dunque, si basa su “Telefono Incluso“. Nello specifico, è previsto un anticipo e 30 rate che si rinnovano, ogni mese per le ricaricabili ed ogni 4 settimane per le offerte abbonamento e Partita IVA. Pagamento con carta di credito. Durata contrattuale pari a 30 rinnovi. In caso di inadempimento o recesso anticipato, il cliente sarà tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, di tutte le restanti rate dovute e della rata finale.

Di seguito, la completa sintesi dell’offerta di Wind per l’iPhone X.

iPhone X, l’offerta di Wind

L’opzione “Telefono Incluso” è abbinabile a profili tariffari come All Inclusive, Wind Magnum e Wind Magnum Pro.

iPhone X 64GB ricaricabile: anticipo di 299,90 euro, più rata telefono da 27 euro e più il canone della tariffa

iPhone X 64GB abbonamento: anticipo di 299,90 euro, più rata telefono da 27 euro e più il canone della tariffa

iPhone X 64GB Partita IVA: anticipo di 169,90 euro, più rata telefono da 27 euro e più il canone della tariffa

iPhone X 256GB ricaricabile: anticipo di 399,90 euro, più rata telefono da 30 euro e più il canone della tariffa

iPhone X 256GB abbonamento: anticipo di 399,90 euro, più rata telefono da 30 euro e più il canone della tariffa

iPhone X 256B Partita IVA: anticipo di 199,90 euro, più rata telefono da 30 euro e più il canone della tariffa

Chi sceglierà l’iPhone X con Wind potrà disporre anche di 10GB di Internet in più. Maggiori dettagli dell’offerta direttamente sul sito ufficiale di Wind.

Infine, chi il 3 novembre si recherà nei negozi Wind per acquistare l’iPhone X, riceverà alcuni simpatici omaggi.