Oppo F5, selfie expert con schermo da 6 pollici

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il nuovo Oppo F5 nel corso di un evento organizzato in India. Lo smartphone appartiene alla serie dei cosiddetti “selfie expert” caratterizzati da una fotocamera frontale di elevata qualità che permette di ottenere scatti quasi perfetti, sfruttando il questo caso anche l’intelligenza artificiale. Non è noto se e quando il dispositivo verrà distribuito in Europa.

Oppo non ha continuato sulla stessa strada dei precedenti F3/F3 Plus, in quanto il nuovo modello integra un’unica fotocamera frontale da 20 megapixel con apertura f/2.0, invece delle dual camera presente nei predecessori. Sono stati tuttavia introdotti diversi miglioramenti, tra cui gli algoritmi di intelligenza artificiale che rilevano oltre 200 punti del volto e consentono di ottenere il miglior risultato possibile in qualsiasi condizione di illuminazione. È possibile anche applicare l’effetto bokeh e usare la fotocamera per sbloccare lo smartphone. La fotocamera posteriore ha invece una risoluzione di 16 megapixel, obiettivo con apertura f/1.8 e flash LED.

All’interno del telaio in alluminio trovano posto un processore octa core MediaTek Helio P23 a 2,5 GHz, 4/6 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Lo schermo da 6 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 18:9. Considerato lo spessore ridotto delle cornici, Oppo ha spostato sul retro il lettore di impronte digitali. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Lo slot ibrido può ospitare due nano SIM e la microSD. La batteria ha una capacità di 3.200 mAh.

Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e la radio FM. Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat con interfaccia ColorOS 3.2. La versione con 4 GB di RAM e 32 GB di storage (colori nero e oro) sarà disponibile dal 9 novembre, mentre la versione con 6 GB di RAM e 64 GB di storage (colori nero e rosso) arriverà sul mercato il 2 dicembre. I prezzi sono, rispettivamente, 19.990 e 24.999 rupie.