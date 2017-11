Oppo R11s e R11s Plus, ampio display e dual camera

Luca Colantuoni,

Oppo F5 non l’unico smartphone annunciato oggi dal produttore cinese. Gli altri due sono Oppo R11s e R11s Plus, versioni aggiornate dei precedenti R11 e R11 Plus. Anche per questi dispositivi è stato utilizzato uno schermo 18:9, ma le restanti specifiche sono decisamente migliori. Non è noto se e quando verranno distribuiti in Europa.

Gli Oppo R11s e R11s Plus condividono quasi tutte le caratteristiche tecniche. Le uniche differenze sono la diagonale del display, la quantità di RAM e la capacità della batteria. Oppo R11s possiede uno schermo AMOLED da 6,01 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), 4 GB di RAM e batteria da 3.205 mAh, mentre Oppo R11s Plus ha uno schermo AMOLED da 6,43 pollici, 6 GB di RAM e batteria da 4.000 mAh. La dotazione hardware è completata da un processore octa core Snapdragon 660 e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Presenti inoltre la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali sul retro. Per la fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 20 megapixel, obiettivi con apertura f/1.7 e flash dual LED. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 20 megapixel con apertura f/2.0. La tecnologia A.I. Beauty Recognition rileva automaticamente sesso, età e colore della pelle in modo da impostare i migliori parametri per i selfie. La fotocamera frontale viene utilizzata anche per sbloccare lo smartphone, grazie al riconoscimento facciale.

Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia ColorOS 3.2. Oppo R11s (colori nero, oro e rosso) sarà in vendita dal 10 novembre a 2.999 yuan, mentre Oppo R11s Plus (colori nero e oro) arriverà sul mercato cinese dal 24 novembre ad un prezzo di 3.699 yuan.