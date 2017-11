Xbox One, Amazon Prime Video in Italia

Filippo Vendrame,

Dopo una lunga attesa, in Italia, su Xbox One arriva l’applicazione Amazon Prime Video. Il servizio di streaming del colosso dell’ecommerce aveva debuttato sulla console di Microsoft diversi mesi fa, ma l’applicazione era sempre stata disponibile solamente per gli utenti americani. La casa di Redmond ha, adesso, annunciato ufficialmente all’interno di un post sul blog di Xbox, che l’app Amazon Prime Video sarà disponibile per il download in tutto il mondo, tramite il Microsoft Store.

Questo significa che anche in Italia i possessori di una console Xbox One potranno scaricare l’app per visualizzare i film e le serie TV proposti dal servizio di streaming televisivo di Amazon. L’installazione è molto semplice. Gli interessati dovranno solamente recarsi all’interno del Microsoft Store su Xbox One, ricercare l’app “Amazon Prime Video” ed installarla all’interno della console. L’intero processo non dura che pochi istanti. Al primo avvio, l’app richiederà le credenziali d’accesso di Amazon. Si ricorda, al riguardo, che il servizio di streaming è un’esclusiva dei clienti Amazon Prime. Dunque, tutti gli abbonati, 19.99 euro all’anno in Italia, potranno accedere liberamente ai contenuti multimediali di Amazon Prime Video.

L’interfaccia è molto ben strutturata e separa i film dalla serie TV, dividendole anche in comode categorie. Il vantaggio dell’app di Xbox One, rispetto a quella per i dispositivi mobile, è che gli utenti potranno visualizzare i film e le serie TV direttamente sul monitor della TV di casa. Questo significa maggior confort e comodità. L’arrivo su Xbox One in tutti i mercati, significa anche per Amazon la possibilità di poter ampliare sensibilmente il suo bacino di utenti.

Su Amazon Prime Video, gli utenti potranno anche accedere ad alcune esclusive come The Grand Tour, Sneaky Pete e The Man in the High Castle.