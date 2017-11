Xbox One X supporterà i monitor 1440p

Filippo Vendrame,

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale della nuova console Xbox One X di Microsoft e su questo prodotto continuano ad emergere dettagli molto interessanti. L’Xbox One X è commercializzata come una console in grado di supportare nativamente la risoluzione 4K ma, a sorpresa, non sarà l’unica risoluzione superiore al Full HD ad essere supportata. La nuova console della casa di Redmond, infatti, sarà compatibile anche con i monitor in grado di offrire una risoluzione 1440p cioè da 2560 x 1440 pixel.

La curiosa notizia è ufficiale ed è stata diffusa da Kevin Gammill di Microsoft su Twitter. 1440p è una risoluzione popolare per i monitor di gioco di fascia alta sui PC, in particolare tra i giocatori che desiderano dare priorità al frame rate. Sebbene sia difficile che gli sviluppatori realizzino giochi specifici per una risoluzione simile, i giocatori potranno, comunque, fruttare al meglio la risoluzione nativa del loro monitor senza dover scendere per forza al Full HD. In teoria, anche se conferme ufficiali in merito non sono mai arrivate, la console Xbox One X dovrebbe supportare anche i frame rate variabili sui monitor FreeSync. Un dettaglio che probabilmente si scoprirà dopo il lancio ufficiale della console previsto per il prossimo 7 novembre.

Trattasi di un approccio molto diverso da quella della console PlayStation 4 Pro che supporta solamente il 4K ed il Full HD e con il 4K solamente su schermi che supportano questa risoluzione.

Da Microsoft, dunque, una scelta volta a coccolare i suoi utenti. Sicuramente non saranno molte le persone che collegheranno la console a schermi per PC a 1440p, ma l’Xbox One X è stata pensata per accontentare i clienti più esigenti e quindi la cura nei dettagli è stata assolutamente maniacale.