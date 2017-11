Facebook, arrivano i sondaggi animati

Filippo Vendrame,

Facebook vuole rendere i sondaggi meno noiosi e più interattivi. Il social network permette, adesso, a tutti i suoi iscritti di creare sondaggi utilizzando immagini e GIF animate come opzioni di risposta. La possibilità di creare sondaggi all’interno del social network non è certo nuova, anche se limitata a inserzionisti, Gruppi ed Eventi, ma è totalmente inedita la funzione che permette di utilizzare le GIF animate o le foto come opzioni di risposta. Trattasi di una novità pensata per migliorare l’interazione tra gli utenti. Gli iscritti, infatti, non potranno creare sondaggi complessi, ma solamente veloci domande con solo due possibilità di risposta.

Per esempio, gli utenti potranno chiedere ai loro amici di suggerire quali tra due film sia il migliore per una serata romantica o quale sia il più simpatico tra due personaggi di un film e così via. L’utilizzo di questo nuovo strumento per creare sondaggi è molto banale. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è cliccare sullo spazio dedicato all’aggiornamento del proprio profilo all’interno dell’app e nell’elenco delle opzioni di composizione, scegliere “sondaggio”. A quel punto si aprirà un mini editor attraverso il quale si potrà creare il sondaggio vero e proprio. Il testo della domanda potrà essere lungo quanto si vuole, mentre le risposte non potranno superare i 25 caratteri. Per ogni risposta è possibile allegare una foto o una GIF animata.

Prima di mandarlo online, gli utenti potranno decidere anche la lunghezza temporale del sondaggio. La novità è disponibile anche sui PC. Questa nuovo opzione d’uso ricorda un po’ una nuova funzione arrivata su Instagram alcune settimana fa. Sul social network fotografico, da un po’ di tempo a questa parte è possibile creare mini sondaggi attraverso l’utilizzo di speciali adesivi nelle Storie. I sondaggi su Facebook non sono anonimi e la lista dei votanti potrà essere consultata da chi ha creato il sondaggio, proprio come su Instagram.