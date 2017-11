Fastweb Mobile raggiunge 1 milione di clienti

Filippo Vendrame,

Fastweb ha sempre creduto molto nel settore della telefonia mobile su cui ha investito molte risorse. Questo lavoro ha decisamente pagato visti i risultati ottenuti. Fastweb ha annunciato di aver superato quota 989 mila clienti mobile, con una crescita del 57% rispetto ai 630 mila clienti del settembre 2016. Numeri che mettono ben in evidenza l’ottimo stato di salute di Fastweb Mobile, operatore virtuale che opera appoggiandosi alla rete di TIM.

Fastweb Mobile mostra un tasso di crescita complessivo nei primi nove mesi dell’anno più che quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Merito anche delle offerte convergenti fisso-mobile che potano al 22% la base clienti che sceglie questo genere di offerte. Inoltre, a dare una forte spinta a questo risultato ci hanno pensato anche le offerte “Niente Come Prima” caratterizzate dall’eliminazione di tutti i costi nascosti solitamente fatturati per i servizi ancillari come le chiamate alla segreteria telefonica o quelle per conoscere il credito residuo. Un lavoro di trasparenza che è piaciuto agli utenti che hanno deciso di scegliere Fastweb Mobile come loro operatore.

Un risultato che non potrà che migliorare visto che Fastweb è impegnato ad ottimizzare costantemente la sua offerte mobile. Un impegno che si focalizzerà anche sulla futura rete 5G dove Fastweb intende essere uno dei protagonisti.

Questi numeri positivi arrivano a margine della presentazione dell’ultima trimestrale in cui Fastweb ha sottolineato l’ottimo andamento del suo business. L’operatore ha evidenziato un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente dei clienti di rete fissa, ricavi in crescita a quota 1.414 milioni di euro e 965.000 clienti che hanno attivato un abbonamento a banda ultralarga.

La rete FTTC e FTTH di Fastweb raggiunge 7.9 milioni di unità immobiliari in 130 città.