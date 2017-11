Google aggiorna YouTube Kids

Luca Colantuoni,

Google ha annunciato importanti novità per YouTube Kids, l’app per Android, iOS e smart TV che permette di accedere ai contenuti video adatti ai più piccoli con la supervisione dei genitori. Tra le novità annunciate c’è la possibilità di creare profili per ogni bambino e l’uso di un interfaccia più personalizzata. Purtroppo, l’azienda di Mountain View non ha fornito nessuna informazioni sulla disponibilità in Italia.

YouTube Kids, annunciata oltre due anni fa, mostra i video pubblicati dai partner di Google, utilizzando un design più semplice rispetto a quello dell’app YouTube, in modo da offrire una migliore esperienza d’uso. Proprio questo aspetto è stato ulteriormente perfezionato con la nuova versione. L’interfaccia dell’applicazione viene infatti modificata in base all’età del bambino inserita dal genitore nel profilo. I più piccoli vedranno meno testo, mentre i più grandi vedranno più contenuti sulla schermata home.

I genitori possono inoltre creare profili per ognuno dei figli, digitando la loro età e scegliendo un diverso avatar. Durante il processo di setup è possibile fornire informazioni più dettagliate in modo da consentire la visualizzazione dei video più adatti. L’app suggerirà nuovi video in base a quelli già visti e ai termini delle ricerche, ma potrebbero anche apparire video non adatti (i filtri automatici non sono perfetti). In questo caso, il genitore può bloccarli e segnalarli al team di sviluppo.

Infine, la nuova versione permette ai bambini di impostare un passcode nel loro profilo. I genitori possono sempre eliminarlo o modificarlo. YouTube Kids è attualmente disponibile in 37 paesi con oltre 11 milioni di utenti attivi alla settimana.