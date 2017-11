HTC annuncerà uno smartphone con dual camera

Luca Colantuoni,

Tutti i maggiori produttori mondiali offrono almeno uno smartphone con doppia fotocamera posteriore (alcuni anche frontale). Al gruppo si unirà presto HTC con un modello dual camera atteso nel corso del 2018. La conferma è arrivata direttamente dal Presidente Chialin Chang al termine della presentazione dei nuovi HTC U11+ e U11 life.

Il Presidente ha dichiarato che uno smartphone con doppia fotocamera verrà certamente rilasciato il prossimo anno, ma sarà necessario prima trovare un modo per rendere unica questa caratteristica. In pratica HTC vuole offrire qualcosa di diverso dalla concorrenza per convincere gli utenti all’acquisto. Nonostante le ottime recensioni ricevute per i suoi smartphone, il produttore taiwanese non è riuscito finora a competere con gli attuali leader del mercato, ovvero Samsung, Apple e Huawei. Curiosamente la prima dual camera è stata introdotta proprio da HTC con il famoso EVO 3D del 2011.

Galleria di immagini: HTC One (M8), le foto

In quel caso, le due fotocamere servivano per ottenere un effetto tridimensionale. I successivi HTC One (M8) e HTC One M9+ integravano la Duo Camera che consentiva di applicare la messa a fuoco selettiva, ma non una vera e propria “modalità ritratto”. Stranamente la doppia fotocamera è scomparsa con l’arrivo di HTC 10 nel 2016 e del recente HTC U11. Nel corso del 2018 verranno annunciati cinque o sei smartphone in totale, alcuni dei quali con prezzo inferiore ai 300 dollari.

Chang non ha invece confermato un’indiscrezione che circola da diversi mesi, ovvero se il nuovo HTC U11+ doveva essere in origine il Pixel 2 XL. In effetti i due smartphone condividono alcune specifiche, come lo schermo 18:9 da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e il lettore di impronte sul retro. Secondo la fonte di The Verge, Google ha deciso di affidare la produzione a LG, quindi HTC ha “riciclato” i componenti per il suo U11+.