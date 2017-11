iPhone X debutta in Italia, dove acquistarlo

Filippo Vendrame,

iPhone X debutta ufficialmente in Italia. Oggi, 3 novembre, il nuovo ed innovativo smartphone di casa Apple arriva sul mercato e sarà disponibile all’acquisto anche nei negozi. Il suo lancio ufficiale non sarà certamente facile viste le poche scorte disponibili e solamente i più rapidi ed i più fortunati riusciranno ad acquistarlo nei negozi. Sempre a partire dalla giornata di oggi, tutti coloro che erano stati rapidi nel preordinarlo lo scorso 27 ottobre attraverso l’Apple Store Online, dovrebbero iniziare a riceverlo a casa.

iPhone X, dove acquistarlo

Per chi non avesse scelto di affidarsi al canale dell’Apple Store Online per prenotarlo, potrà tentare di acquistarlo direttamente nei negozi. Come anticipato, le scorte sono molto basse e quindi aggiudicarselo non sarà facile.

Apple ha assicurato che in tutti gli Apple Store l’iPhone X sarà disponibile all’acquisto senza prenotazione. Tuttavia, la mela morsicata ha anche suggerito di recarsi nei negozi con un certo anticipo visto che le disponibilità potrebbero non essere ampie. Solo i più mattinieri, quindi, potrebbero riuscire ad acquistare il nuovo iPhone X presso i punti vendita ufficiale di Apple. Il nuovo melafonino sarà disponibile all’acquisto anche presso le principali catene di elettronica dove poteva anche essere preordinato, ma non è chiaro quanti pezzi saranno disponibili. Anche in questo caso solo i più rapidi potranno probabilmente aggiudicarselo.

La terza opzione valida è quella di recarsi nei punti vendita ufficiali degli operatori di telefonia mobile. TIM, Vodafone, Wind e Tre venderanno sin da subito l’iPhone X, anche attraverso offerte speciali. Anche in questo caso non è dato di sapere quanti pezzi saranno disponibili. Dunque, il suggerimento è sempre lo stesso e cioè di recarsi nei negozi il prima possibile.

Come si è visto durante il 27 ottobre, i primi lotti dell’iPhone X sono andati bruciati in pochi minuti e le liste di attesa sono così lunghe che i meno fortunati potrebbero ricevere il loro smartphone solamente verso natale.

Probabilmente, chi non sarà altrettanto rapido questa mattina, non avrà altre possibilità sino a che le forniture dell’iPhone X non si amplieranno. Questo significa che chi non riuscirà ad aggiudicarsi nella giornata di oggi l’iPhone X potrebbe essere costretto ad aspettare molto tempo prima di trovarne uno disponibile.

Si ricorda, che in Italia l’iPhone X potrà essere acquistato a partire da 1189 euro (versione da 64GB), nelle colorazioni argento e grigio siderale.