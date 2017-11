iPhone X, l’offerta dedicata di TIM

Filippo Vendrame,

iPhone X sarà subito disponibile con l’operatore TIM che lo venderà sia a prezzo pieno sia in abbinamento con alcune offerte dedicate per consentire ai suoi clienti di poter acquistare il nuovo smartphone della mela morsicata senza dover dare fondo immediatamente alla propria carta di credito. Il baricentro dell’offerta di TIM per l’iPhone X è “TIM Next“.

iPhone X con TIM; l’offerta

TIM Next è un’offerta particolare che permette al cliente dell’operatore di poter cambiare ogni 12 mesi lo smartphone con un modello sempre nuovo. Trattasi di un’offerta particolare che consente ai clienti di poter disporre di un modello sempre nuovo ogni anno senza dover attendere la scadenza del pagamento della rate residue.

Vale, comunque, sempre il vincolo dei 30 mesi o di 24 mesi che si rinnoverà ad ogni cambio di telefono. Rimane sempre la possibilità per i clienti di non approfittare del cambio dopo 12 mesi. In questo caso i clienti pagheranno le rate rimanenti sino alla naturale scadenza del vincolo contrattuale. Oltre al canone, TIM Next prevede un’assicurazione di 5,9 euro al mese per la protezione dello smartphone da danni accidentali o di 8,9 euro per la protezione da danni accidentali e furto. Pagamento attraverso carta di credito, attivazione presso i negozi ufficiali di TIM ed è previsto anche un anticipo di importo variabile a seconda del modello di iPhone X scelto.

Di seguito i completi costi di TIM Next con l’iPhone X.

iPhone X 64 GB : anticipo di 149 euro più 35 euro al mese per 30 mesi (2 GB di Internet 4G al mese in omaggio)

: anticipo di 149 euro più 35 euro al mese per 30 mesi (2 GB di Internet 4G al mese in omaggio) iPhone X 256 GB: anticipo di 319 euro più 35 euro al mese per 30 mesi (2 GB di Internet 4G al mese in omaggio)

Il canone di un’eventuale opzione tariffaria per chiamare, mandare messaggi e navigare andrà a sommarsi alle rate del telefono.

iPhone X è disponibile anche con TIM Next Unlimited che si differenzia solamente per includere già chiamate illimitate e 20GB di traffico Internet al mese. In questo caso i costi saranno i seguenti:

iPhone X 64 GB : anticipo di 199 euro e canone mensile di 59,90 euro per 24 mesi

: anticipo di 199 euro e canone mensile di 59,90 euro per 24 mesi iPhone X 256 GB: anticipo di 349 euro e canone mensile di 59,90 euro per 24 mesi

Maggiori informazioni sull’offerta dedicata all’iPhone X direttamente sul sito di TIM.