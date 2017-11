Jeemax, l’action cam impermeabile a 4K su Amazon

Floriana Giambarresi,

Il mercato delle action camera è sempre più ricco e variegato. Prima si guardava solo alle GoPro, ma con il tempo sono giunte nei negozi numerose soluzioni più economiche ma in grado di garantire comunque una ottima qualità: tra queste, l’action cam di Jeemax, una buona scelta per tutti gli appassionati di sport e di scatti e video in movimento, oggi disponibile su Amazon a soli 55 euro invece di 189 euro.

Sempre più comuni e diffuse grazie alla possibilità che offrono di catturare foto e video in movimento mentre si svolgono sport anche estremi e spericolati, le action camera sono un vero fenomeno, la compagnia ideale per chi fa attività fisica e vuole esser ripreso in situazioni adrenaliniche mentre ha le mani occupate. Infatti, vengono vendute insieme ad alcuni particolari accessori che permettono di utilizzarle in situazioni diverse, come durante un giro in moto o motocross, sott’acqua per riprendere le scene delle immersioni, sul bunjee jumping, in auto mentre si guida, per riprendere il punto di vista del surfista mentre sta cavalcando un’onda e altro ancora. Trattasi di prodotti estremamente versatili che, con il giusto accessorio, si adattano a qualsiasi tipo di attività fisica svolta e di ambiente.

Come anticipato in apertura, nella giornata odierna Amazon propone in fortissimo ribasso una action camera, quella di Jeemak, dotata di un buon comparto hardware e di buone funzionalità. Trattasi di una action cam con risoluzione 4K a 1080p che comprende la cattura in movimento con registrazione a tempo e loop, provvista di uno schermo in HD da 2 pollici per una visualizzazione immediata dei fotogrammi. La videocamera integra un obiettivo ottico grandangolare a 170 gradi e un sensore da 16 megapixel, per video e scatti più ampi, più nitidi e più chiari. Supporta le risoluzioni 4K a 30fps, 2.7K a 30fps, 1080P a 60fps, 1080P a 30fps e 720P a 90fps (movimento lento) senza che l’immagine si congeli o salti.

Realizzata con un corpo in plastica, l’action camera Jeemax 4K viene fornita con un telecomando senza fili (con tecnologia 2.4G) per controllarla fino a 20 metri di distanza e fino a 5 metri sott’acqua. A tal proposito, si segnala che nel pacchetto sono inclusi diversi accessori per fissare la fotocamera alla bici, ai caschi, alla tavola da surf, all’automobile e soprattutto per portare l’action cam sott’acqua: l’apposita cover (inclusa) la rende infatti un prodotto impermeabile, ideale per chi desidera catturare il mondo subacqueo. Grazie all’accessorio, il dispositivo può andare fino a 30 metri sott’acqua.