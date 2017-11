LG V30 e V30+ disponibili anche in Italia

Luca Colantuoni,

LG ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo LG V30 presentato all’IFA 2017 di Berlino, dove ha ricevuto dagli esperti del settore 26 premi, tra cui il Best of Show, grazie al design e alle sue avanzate funzionalità multimediali. Il produttore coreano ha sottoscritto un accordo con TIM per la distribuzione del phablet nel nostro paese.

Il V30 può essere utilizzato al posto delle fotocamere e delle videocamere più economiche, essendo uno smartphone per videomaker. LG ha integrato una doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 e 13 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con aperture f/1.6 e f/1.9. È possibile registrare video a risoluzione 4K con HDR10, ingrandire il soggetto in qualsiasi punto del frame, applicare effetti che simulano i generi cinematografici e ovviamente impostare manualmente i parametri di scatto.

Ottimo anche il comprato audio, grazie al nuovo Advanced Hi-Fi Quad DAC di ESS Technology che offre la possibilità di applicare filtri digitali e preset sonori. Per visualizzare al meglio i contenuti multimediali occorre uno schermo di elevata qualità, proprio come il FullVision OLED da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) del V30. Il phablet ha un telaio in alluminio racchiuso tra due Gorilla Glass 5 (frontale e posteriore), resistente alla acqua (IP68). Il dispositivo ha superato anche i test dello standard MIL-STG-801G.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, batteria da 3.300 mAh e moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Advanced. La connettività 4.5G può essere sfruttata sulla rete TIM. L’operatore telefonico offre il V30 a 20 euro/mese per 30 mesi, senza contributo iniziale, oppure senza rateizzazione a 899,99 euro. I colori disponibili sono Moroccan Blue e Cloudy Silver. Il V30+ con 128 GB di storage (colore Aurora Black) costa invece 949,99 euro.