Microsoft, nuovo update cumulativo per Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10. Sebbene manchino circa due settimane alla ricorrenza del Patch Tuesday, il gigante del software ha voluto rilasciare una serie di correttivi ed ottimizzazioni per il suo sistema operativo di punta. Questa scelta non è una novità, comunque. Da sempre, con Windows 10, Microsoft ha adottato la prassi di distribuire aggiornamenti non appena pronti senza aspettare scadenze particolari.

Questo nuovo aggiornamento cumulativo presenta, in ogni caso, una particolarità. E’ disponibile per tutte le declinazioni di Windows 10, salvo per l’ultima, cioè per Fall Creators Update. Molti si aspettavano il rilascio di correttivi per correggere alcuni dei primi bug rilevati dagli utenti, come le app che sparivano da sole, ma così non è stato. Microsoft, invece, si è concentrato su tutte le altre declinazioni di Windows 10, comprese quelle non più recenti, per distribuire alcuni correttivi. Il change log, comunque, non è lunghissimo, ma è comunque interessante per alcuni utenti.

Nello specifico, per Windows 10 Creators Update, l’update, identificato dal codice KB4049370, è particolarmente indicato se si utilizza il Surface Laptop in quanto va a risolvere un problema causato da un precedente aggiornamento che poteva creare problemi all’avvio del dispositivo.

Per i possessori di un PC con Fall Creators Update a bordo, l’attesa per ricevere i primi correttivi, per i bug emersi dopo l’installazione del nuovo sistema operativo, sarà ancora un po’ più lunga.

Per tutti gli altri il suggerimento è quello di scaricare ed installare il nuovo update attraverso il consueto canale di Windows Update.