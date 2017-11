OnePlus 5T, confermati nome e jack audio

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sul nuovo smartphone. Il CEO Pete Lau ha ora confermato che il prossimo top di gamma si chiamerà OnePlus 5T e che avrà un jack audio da 3,5 millimetri. Il produttore cinese ha quindi deciso di mantenere il tradizionale connettore analogico, spiegando i motivi di questa scelta. Il dispositivo dovrebbe essere annunciato il prossimo 16 novembre.

Poche ore prima della pubblicazione del post sul forum ufficiale, OnePlus aveva condiviso su Twitter un’immagine con i sei modelli annunciati finora e la domanda “Cosa hanno in comune i nostri smartphone?“. Il riferimento è ovviamente al jack audio da 3,5 millimetri, la cui presenza anche nel prossimo OnePlus 5T è stata confermata dal CEO. Lau ha spiegato che la scelta di aggiungere o rimuovere ogni funzionalità viene effettuata dopo aver compreso le necessità degli utenti. L’obiettivo dell’azienda è sempre quello di offrire la migliore esperienza d’uso possibile.

What do our phones have in common? 🎵 pic.twitter.com/sd9PcSdptw — OnePlus (@oneplus) November 1, 2017

In base ai risultati di un sondaggio, la qualità audio rappresenta la priorità per il 70% degli utenti OnePlus. Sebbene esistano auricolari wireless di elevata qualità, la scelta è piuttosto limitata se si considera la fascia di prezzo inferiore ai 200 dollari. Il jack audio permette quindi di utilizzare modelli più economici e diffusi. Il CEO ammette che l’eliminazione del jack audio consente di ridurre lo spessore dello smartphone, ma ciò comporta la necessità di avere un adattatore per collegare gli auricolari tradizionali oppure di acquistare una versione Bluetooth.

Il nuovo OnePlus 5T avrà dunque il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La presenza di entrambi i connettori consente tra l’altro la ricarica della batteria durante l’ascolto della musica. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 835, 6/8 GB di RAM, 64/128 GB di storage, dual camera posteriore da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel e sistema operativo OxygenOS 4.5.x basato su Android Nougat.