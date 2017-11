Ad alcuni Pixel 2 XL manca il sistema operativo

Cristiano Ghidotti,

Pixel 2 e Pixel 2 XL stanno facendo in questi giorni il loro esordio ufficiale sul mercato. Gli acquirenti della prima ora stanno ricevendo i dispositivi e qualcuno, in seguito all’unboxing, si è trovato di fronte a un problema alquanto bizzarro e inatteso: manca il sistema operativo. All’avvio viene mostrato un messaggio che comunica l’assenza di Android e la conseguente impossibilità di utilizzare il telefono.

Non è chiaro quali siano le cause o cosa sia andato storto. A scovare le segnalazioni dell’anomalia è stata la redazione del portale 9to5Google, rinvenendone almeno un paio sulle pagine di Reddit. La stessa bigG ha comunicato al sito di aver individuato l’errore (pur senza specificarne la natura) e di averlo risolto, dunque non dovrebbe ripetersi nuovamente in futuro. Non c’è alcun dubbio sul fatto che il gruppo di Mountain View provvederà a sostituire le unità malfunzionanti attraverso il proprio servizio di assistente, senza alcun esborso economico aggiuntivo per l’utente. Qui sotto l’immagine di un device senza S.O. e l’avviso che compare sullo schermo.

Impossibile trovare un sistema operativo valido. Il dispositivo non si avvierà. Visita questo link su un altro device: g.co/ABH

Il link riportato nel messaggio conduce a una pagina di supporto dove è possibile consultare informazioni sui messaggi d’errore restituiti da Android.

Anche noi di Webnews stiamo testando a fondo un Pixel 2 XL da circa una settimana, prendendoci tutto il tempo necessario per scriverne una recensione approfondita prima del suo debutto ufficiale in Italia, fissato per il 15 novembre, focalizzando l’attenzione su elementi chiave come il display, la fotocamera affiancata da un sistema di intelligenza artificiale, le performance offerte dal comparto hardware e l’Assistente Google che finalmente inizia a parlare la nostra lingua.