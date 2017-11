Risultati Q4 2017: Apple sopra le aspettative

Marco Grigis,

Apple segna un nuovo trimestre record per la vendita di prodotti e servizi, attestandosi sopra le aspettative di Wall Street. È quanto si apprende dalla presentazione dei dati fiscali del Q4 2017, avvenuta nella tarda serata di ieri, con cui il gruppo ha voluto risultate i successi ottenuti nel quarto concomitante con il lancio di iPhone 8 e iPhone 8 Plus. E per il Q1 del 2018 si attendono risultati addirittura migliori, considerato come l’azienda abbia avviato proprio oggi la distribuzione degli attesissimi iPhone X.

Sono dei dati che stupiscono, quelli del Q4 2017 di Apple, considerato come questo trimestre non abbia incluso la grande novità di Cupertino, ovvero il già citato iPhone X. Nel corso del quarto, Apple ha raggiunto 52.6 miliardi di dollari d’entrate, per un profitto di 10.7 miliardi di dollari, con una crescita del 12% rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2016. Tutti i prodotti targati mela morsicata tengono sul mercato, tanto che anche la linea iPad assiste a un’importante ripresa, mentre cresce in modo esponenziale il settore dei servizi.

Nel corso del quarto, Apple ha venduto 46.7 milioni di iPhone, più dei 46 previsti da Wall Street. Non è dato sapere, tuttavia, quale sia la quota raggiunta da iPhone 8 e iPhone 8 Plus, considerato come il gruppo fornisca unicamente dati aggregati relativi ai propri smartphone. iPad cresce di un milione di unità rispetto allo scorso anno, passando da 9.3 a 10.3 milioni di esemplari, merito probabilmente sia dell’introduzione in primavera dei nuovi iPad Pro 10.5 che del gettonato iPad 2017, un modello proposto al pubblico a un prezzo davvero allettante. Buona performance anche per i Mac, passati da 4.9 a 5.4 milioni di esemplari.

Tim Cook ha manifestato soddisfazione per il trimestre da poco concluso, confermando come il 2017 sia stato un anno di grande crescita per l’intero gruppo:

Siamo felici di annunciare una coda forte per un fantastico anno fiscale 2017, con un quarto trimestre record, la crescita su base annua di tutte le nostre categorie di prodotto e il miglior quarto di sempre per i servizi. Con nuovi fantastici prodotti come iPhone 8 e iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 e Apple TV 4K, non vediamo l’ora di raggiungere una grande stagione natalizia e, con il lancio di iPhone X ora in corso, non potremmo essere più eccitati nel cominciare a fornire la nostra visione del futuro con questo stupefacente device.

Proprio i servizi, così come specificato Cook, assicurano la crescita più sorprendente: 8.5 miliardi di dollari, con un incremento annuale del 34%, tanto che oggi rappresentano una divisione svincolata, e tanto importante, quanto quella dei prodotti.