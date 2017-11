WhatsApp down, in tilt l’app di messaggistica

Filippo Vendrame,

Nuovi problemi per WhatsApp che in molte parti del mondo sembra non più funzionare correttamente da diversi minuti. Le segnalazioni stanno arrivando copiose, soprattutto attraverso Twitter e l’hashtag #whatsappdown che è già andato in testa ai trending topic. I disagi sarebbero iniziati attorno alle ore 9 e secondo il sito DownDetector i problemi starebbero colpendo a macchia di leopardo prevalentemente l’Europa ed alcune zone dell’Asia, sebbene alcune segnalazioni di malfunzionamento giungano pure dall’America.

Difficile da capire, adesso, cosa possa essere successo e quale sia il problema. Con buona probabilità qualche server del servizio starà manifestando problemi. Non è la prima volta che capita, anzi, di recente, uno dei down più “fastidiosi” di WhatsApp è capitato durante la partita Monaco-Juve dello scorso maggio. Il problema si manifesta alla solita maniera. I messaggi non partono e non vengono ricevuti. Alcuni utenti, invece, segnalano un funzionamento a singhiozzo del servizio.

L’auspicio è che il servizio possa velocemente tornare a funzionare regolarmente perché WhatsApp è utilizzato comunemente anche per lavorare e per molti professionisti significa subire pesanti disagi sul fronte lavorativo.

Update ore 10.38

Il servizio sembra stare tornando lentamente alla normalità, tuttavia si segnalano ancora instabilità con momenti di funzionamento regolari, alternati da nuovi momenti di blackout.