Amazon inaugura a Milano la sua nuova sede

Filippo Vendrame,

Amazon Italia ha inaugurato oggi a Milano il suo nuovo quartier generale. Localizzato in Viale Monte Grappa, vicino ai grattacieli di Porta Nuova, la nuova sede del colosso dell’ecommerce potrà contare su 17.500 metri quadrati all’interno dei quali lavoreranno oltre 400 dipendenti. Lo staff, però, non sarebbe al completo e sarebbero in arrivo nuove assunzioni. L’intera struttura, infatti, è concepita per ospitare, complessivamente, oltre 1100 dipendenti.

Il nuovo quartier generale di Amazon Italia è frutto di un lavoro di riqualificazione di uno dei luoghi simboli dell’industria italiana degli anni settanta, per anni sede della Maire Tecnimont. In precedenza, gli uffici della divisione italiana del colosso dell’ecommerce si trovavano in via Ferrante Aporti, dietro la stazione Centrale. In questa nuova sede, Amazon prenderà le decisioni più importanti per lo sviluppo delle future attività italiane. La location scelta dalla società di Jeff Bezos non è stata fatta a caso in quanto si trova all’interno della “Silicon Valley Italiana“. Attorno all’area di Porta Nuova trovano collocazione molti big dell’high tech come Samsung, Google e Microsoft.

La struttura della nuova sede operativa di Amazon Italia è stata progettata in chiave moderna con ampio uso di grandi vetrate in grado di offrire molta luce agli uffici e dispone di luoghi comuni dove mangiare e colloquiare, piazze e persino di punti di ricarica per le auto elettriche. Non manca anche un enorme impianto fotovoltaico che evidenzia la natura green e sostenibile di questo progetto.

Un palazzo, dunque, che ricalca nelle forme e nella sostanza l’anima moderna ed innovatrice di Amazon. Il progetto della nuova sede della divisione italiana del colosso dell’ecommerce è stato curato dall’architetto Bernabe Rodriguez.

I lavori di costruzione sono durati appena 8 mesi.