ASUS Pegasus 4S, schermo 18:9 e grande batteria

Luca Colantuoni,

ASUS ha recentemente presentato la nuova serie ZenFone 4, tutti con schermo 16:9. Il produttore taiwanese ha ora annunciato il primo smartphone con display 18:9, ovvero il Pegasus 4S, un modello di fascia medio-bassa che ricorda nell’aspetto lo ZenFone 4 Max. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa o se rimarrà un’esclusiva per il mercato cinese.

Il Pegasus 4S possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo 2.5D da 5,7 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La maggiore area di visualizzazione è stata ottenuta riducendo lo spessore delle cornici superiore e inferiore. Ciò ha comportato l’eliminazione dei pulsanti capacitivi e lo spostamento del lettore di impronte digitali sul retro. La cover posteriore è simile a quella dello ZenFone 4 Max con due linee orizzontali per le antenne e il modulo fotografico posizionato nell’angolo superiore sinistro.

La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6750T a 1,5 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. ASUS offre anche una versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 8 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono presenti anche la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.030 mAh.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Il Pegasus 4S sarà disponibile nelle colorazioni Star Black e Gold a partire dal 9 novembre. Il prezzo non è stato comunicato. Considerata la somiglianza, lo smartphone potrebbe arrivare in Europa come variante dell’attuale ZenFone 4 Max.