iPhone X: esplode l’Animoji Karaoke

Marco Grigis,

iPhone X, il nuovo smartphone edge-to-edge di Apple, è giunto nelle mani dei consumatori lo scorso venerdì. E, a pochi giorni dal lancio, emergono già le funzioni più gettonate dall’utenza, alcune delle quali già divenute dei veri e propri trend virali sui social network. È il caso delle Animoji, le faccine animate grazie alle tecnologie di tracking del volto della fotocamera TrueDepth, trasformate su YouTube in un irresistibile karaoke. Da “Bohemian Rhapsody” dei Queen passando per “Last Christmas” dei Wham!, non sembra esservi canzone passata indenne dalla simpatica centrifuga degli utenti.

Il trend in questione si chiama Animoji Karaoke e, nonostante iPhone X sia disponibile soltanto da pochissimi giorni, già conta centinaia di video non solo sulla piattaforma YouTube, ma anche su Facebook e Twitter. Tutto merito della fotocamera TrueDepth dello smartphone, la tecnologia alla base anche del riconoscimento facciale di Face ID, in grado di rilevare con precisione i movimenti del volto per trasportarli, in tempo reale, su una faccina o un pupazzetto animato.

Dal gatto al cane, passando per un simpatico maialino, una rossa volpe, uno spaventoso alieno e molto altro ancora, è sufficiente inquadrare il proprio volto con iPhone X per dar vita a un personaggio in pixel. Qualcuno ha quindi pensato di buttarsi sul lip-sync, facendo interpretare in playback canzoni famose ai personaggi targati mela morsicata. In poche ore, l’idea è divenuta virale in tutto il mondo e i video si moltiplicano a vista d’occhio, con decine di interventi ogni ora.

Al momento, il video più condiviso è quello di “Bohemian Rhapsody”, creato da Mia Harrison. Le alternative sono tuttavia le più disparate, da “Dance Like You Mean It” a “Last Christmas”, passando per “Who Let The Dogs Out”, l’ormai onnipresente “Despacito” e moltissime altre ancora.

Per realizzare un Animoji Karaoke, oltre a essere ovviamente in possesso di un iPhone X, è necessario accedere all’applicazione iMessage, dove è possibile registrare 10 secondi di filmato per ogni singola Animoji. Dopodiché, salvati i brevi filmati, è indispensabile dotarsi di un buon software per il montaggio audio e video, affinché ogni clip possa essere affiancata e sincronizzata con la musica.