Filippo Vendrame,

iPhone X è disponibile anche con Vodafone. L’operatore, partner Apple, ha finalmente pubblicato la sua offerta dedicata che permetterà ai suoi clienti di mettere le mani sull’atteso melafonino senza dare immediatamente fondo alla carta di credito. Come prevedibile, l’offerta di Vodafone per l’iPhone X si concentra sul suo piano tariffario RED. I clienti che lo sottoscriveranno potranno contare su ben 8GB di traffico Internet 4G LTE, su chiamate illimitate e su messaggi illimitati.

Inoltre, compreso nell’abbonamento anche Vodafone Pass Social & Chat che permette di navigare sui social network senza consumare il traffico dati incluso nella propria offerta. Per quanto riguarda i costi, Vodafone RED prevede un canone di 35 euro ogni 4 settimane che si riduce a 25 euro se i clienti sceglieranno l’addebito su carta di credito. Per i nuovi clienti è previsto un contributo di attivazione di 29 euro in promozione a 3 euro, che sarà addebitato insieme al costo delle prime 4 settimane. La promozione è valida se durante la permanenza in Vodafone sulla SIM vengono effettuate ricariche per un valore di 360 euro. Altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro. Per i già clienti Vodafone prevede invece un contributo di cambio offerta di 19 euro.

Includendo l’iPhone X all’interno di Vodafone RED, i clienti dell’operatore dovranno pagare un anticipo di 149 euro per il modello da 64 GB o di 299 euro per il modello da 256 GB. Per quanto riguarda il canone, Vodafone RED più l’iPhone X da 64 GB prevede un costo di 60 euro ogni 4 settimane, 50 euro se si paga con carta di credito. Per il modello da 256 GB, il canone non varia.

È previsto un vincolo contrattuale di 30 rinnovi e per tutta la durata del vincolo, Vodafone regalerà 2 GB di Internet in più da utilizzare con l’iPhone X.

Maggiori informazioni sull’offerta di Vodafone per l’iPhone X sono disponibili all’interno del sito ufficiale dell’operatore.