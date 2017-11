MediaWorld, 200€ di rimborso sui PC con Microsoft

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 15 novembre. All’interno del volantino spicca la promozione di Microsoft che permette di ottenere un rimborso di 200 euro rottamando un proprio vecchio PC ed acquistandone uno di nuovo con processore Intel. Per esempio, gli interessati a cambiare PC potranno approfittare della promozione per acquistare un nuovo PC Windows 10 come il notebook HP 15-bs030nl al prezzo di 549 euro, con processore Intel Core i5 e 8GB di memoria RAM.

Volantino su cui spicca anche l’offerta tasso zero con la possibilità di acquistare i prodotti in 10, 20 o 25 rate mensili a tasso zero. Il finanziamento è applicabile solamente per gli acquisti sopra i 199 euro. Tra gli smartphone inclusi nel volantino si evidenziano il Galaxy S8 a 699 euro, il Huawei Mate 10 Lite a 349 euro e l’iPhone 7 32GB a 629 euro. Tante le proposte per gli amanti del gaming. La console Xbox One S con un gioco è proposta a 249 euro. Invece, la PS4 1TB con il gioco Call of Duty World War III è proposta al prezzo di 339 euro. La Nintendo Switch può essere acquistata a 399 euro con una custodia ed un esclusivo gadget. Tante le proposte anche tra gli accessori per l’informatica come router, stampanti e display.

MediaWorld, in questo suo nuovo volantino, non di dimentica nemmeno di chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Tante le proposte sui televisori di ultima generazione. Per esempio, il modello Samsung TV LED 4K HDR 49MU6100 è proposto all’interessante prezzo di 549 euro.

Infine, non mancano tanti gadget ed accessori come gli hoverboard ed i droni come il DJI Mavic Pro in versione combo a 1499 euro.