Savfy, la tavoletta da disegno a LED su Amazon

Floriana Giambarresi,

Tra le offerte su Amazon del giorno spicca Savfy Light Box, una tavoletta grafica di qualità molto sottile e altamente portatile che consente di disegnare e prendere appunti a mano libera. Ideale per studenti e professionisti che si occupano di disegno, architettura, design e animazioni ma anche come regalo per le oramai vicine festività natalizie, è acquistabile al momento a 24 euro invece di 39,99 euro sul noto negozio online.

Considerata una delle tavolette da disegno tra le più sottili sul mercato, con i suoi soli 5 millimetri di spessore, Savfy Light Box dispone di un corpo realizzato in materiale acrilico alimentato da un cavo USB che consente di accedere ai progetti sul dispositivo semplicemente connettendolo da qualsiasi computer, adattatore USB, powerbank o una presa a parete. Lo schermo in dotazione è retroilluminato, con funzione di luminosità regolabile: è sufficiente tenere premuto l’apposito pulsante fino a ottenere la luminosità ideale in base alle proprie esigenze.

Light Box è stata realizzata con tecnologia a LED, che ha la capacità di proteggere la vista e stancare gli occhi il meno possibile anche dopo ore di lavoro continue. Per la sua praticità, leggerezza e precisione, la tavoletta di Savfy si configura ideale per chi voglia copiare o tracciare disegni, stencil, animazioni 2D, applique, scrapbook ma anche per giovani e giovanissimi che vogliano utilizzarlo per studio – ad esempio portando in copia digitale i loro appunti scolastici cartacei – o semplicemente per divertimento, per svago.

Il formato di lavoro è il classico A4 mentre le dimensioni del dispositivo sono di 350 millimetri x 250 millimetri. Chi stava valutando un prodotto del genere come prossimo acquisto per se stesso o per i propri cari, potrebbe pertanto approfittare del ribasso odierno su Amazon, che lo rende particolarmente conveniente.