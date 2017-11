Tesla Truck, presentazione il 16 di novembre

Filippo Vendrame,

Tesla ha diramato gli inviti per il 16 novembre, data in cui l’azienda americana svelerà ufficialmente al mondo il suo Tesla Semi, un camion totalmente elettrico pensato per rivoluzionare totalmente il mondo dei trasporti pesanti. L’appuntamento per la presentazione di questo interessante veicolo era originariamente previsto per ottobre, ma i recenti problemi di produzione della sua Model 3 avevano costretto Tesla ha rimandare la presentazione del Tesla Semi per concentrare tutte le sue energie nel migliorare i tempi di produzione della sua nuova auto elettrica a guida autonoma.

L’invito diramato è molto interessante, non solo perché conferma la data di presentazione, ma anche perché contiene una nuova immagine teaser del Tesla Semi che permette di carpire qualche altro dettaglio. Molto interessante, inoltre, il fatto che la società faccia riferimento a questo veicolo come “Tesla Truck” invece che “Tesla Semi”. Possibile, dunque, che il nome ufficiale sia “Tesla Truck”. Dettaglio che si scoprirà tra una decina di giorni. Di questo camion non si sa molto ed i dettagli più interessanti sono arrivati da alcune immagini rubate del prototipo emerse lo scorso mese. Elon Musk, CEO di Tesla, ha più volte decantato le incredibili specifiche di questo camion elettrico, ma di concreto non si sa nulla.

L’appuntamento del 16 novembre sarà interessante anche per capire come sarà tecnicamente strutturato questo camion. Tesla dovrà svelare dettagli come potenza, autonomia, capacità di ricarica e tecnologie di guida autonoma. Tutte informazioni che al momento non sono ancora trapelate.

L’attesa non sarà, comunque, lunga. Il settore dei trasporti è in grande fermento perché oltre a Tesla, anche altri produttori stanno svelando prototipi di camion elettrici per rivoluzionare uno dei settori a più alto tasso di inquinamento.

Rispetto ad altri produttori, però, Tesla sembra correre più rapidamente. Se la società confermerà i suoi piani originali, “Tesla Truck” dovrebbe arrivare sul mercato entro due anni.