Windows 10, l’upgrade gratuito scade a fine anno

Filippo Vendrame,

A fine anno scadrà la possibilità di aggiornare gratuitamente il proprio PC Windows 7 o Windows 8.1 a Windows 10 per tutti coloro che utilizzano le tecnologie assistive per controllare il PC. Come noto, quando Microsoft annunciò Windows 10, sottolineò che l’aggiornamento dalla vecchie piattaforme Windows sarebbe stato concesso gratuitamente per un anno. Questo bonus è largamente scaduto ed oggi è possibile effettuare l’aggiornamento solamente a pagamento. Tuttavia, la casa di Redmond aveva deciso di lasciare la possibilità ai suoi clienti che utilizzano le tecnologie assistive, come i disabili, di poter continuare ad effettuare l’upgrade gratuitamente.

Questo bonus, adesso, sta per scadere. Secondo quanto riportano le nuove FAQ di Windows 10, tutti coloro che utilizzano un PC Windows 7 o Windows 8.1 e sfruttano le tecnologie assistive, potranno effettuare la migrazione a Windows 10 entro e non oltre il prossimo 31 dicembre. Questa notizia è molto importante perché, inizialmente, questa possibilità sembrava non avere una vera e propria scadenza. Questo regalo ai suoi clienti, in origine, era stato fatto per consentire alle persone che soffrono di alcune disabilità di poter migrare con calma a Windows 10 per sfruttarne tutti i nuovi vantaggi a loro rivolti. Inoltre, la casa di Redmond, con il debutto della prima versione di Windows 10 non aveva integrato tutte quelle funzionalità legate all’accessibilità che aveva progettato di inserire.

Lavoro che si è concluso con Windows 10 Fall Creators Update che ha introdotto molte novità per tutti coloro che utilizzano le tecnologie assistive della piattaforma.

Per gli utenti che utilizzano le tecnologie assistive sui loro PC, il suggerimento è quello di decidere rapidamente se effettuare l’aggiornamento per non perdere la possibilità di poterlo effettuare gratuitamente.