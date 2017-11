10 anni di PosteMobile, arriva CREAMI eXtra WOW

Filippo Vendrame,

PosteMobile, il più grande operatore virtuale italiano, compie 10 anni e per festeggiare ha deciso di offrire ai suoi clienti vecchi e nuovi alcune interessanti novità tariffarie già tutte sottoscrivibili. La prima è “CREAMI eXtra WOW” attivabile sino al prossimo 26 novembre 2017. Nello specifico, questa particolare tariffa offre crediti illimitati per chiamare e mandare messaggi, oltre a ben 10 GB di Internet da poter utilizzare con il proprio smartphone.

“CREAMI eXtra WOW” prevede un costo di 10 euro ogni 4 settimane. L’offerta è valida per nuovi clienti che attivano negli Uffici Postale, nei punti Kipoint abilitati oppure online entro il 26 novembre 2017, salvo proroghe, una nuova SIM ricaricabile senza vincolo di portabilità. Per tutti gli acquisti effettuati negli Uffici Postale o nei punti Kipoint, la SIM ha un costo di 15 euro con 5 euro di traffico incluso. Per l’acquisto online tramite form dal sito postemobile.it la SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di traffico telefonico incluso. La spedizione della SIM è gratuita ed il pagamento avviene in contanti alla consegna.

Minuti e SMS previsti dall’offerta possono essere utilizzati anche in roaming in uno dei Paesi dell’Unione Europea. Per quanto riguarda il traffico Internet, i clienti potranno utilizzare 2,1 GB in Europa.

La seconda novità riguarda “eXtra 10 Giga“, offerta dedicata sia ai nuovi che ai vecchi clienti. Nello specifico, al costo di 1 solo euro i clienti PosteMobile potranno disporre di ben 10 GB di traffico Internet aggiuntivo che potranno sfruttare entro 30 giorni. Per attivare la promozione basta un SMS al numero 4866005 con la dicitura “SI EXTRA 10“.

Maggiori informazioni su queste offerte direttamente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale. PosteMobile, si ricorda, si appoggia alla rete di Wind per offrire i suoi servizi voce e dati.