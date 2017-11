Blackview P2: lo smartphone Android oggi su Amazon

Floriana Giambarresi,

Sempre più spesso ci si ritrova ad acquistare telefoni, anche a un prezzo piuttosto alto, che puntano più al design che a caratteristiche più funzionali come ad esempio l’autonomia, che viene spesso sacrificata. Oggi su Amazon è disponibile uno smartphone Android con una batteria che può fare la differenza e dal prezzo ribassato: trattasi del Blackview P2, in vendita a 159 euro.

Il Blackview P2 si caratterizza per la presenza di un buon comparto tecnico unito a un design elegante, grazie anche alla presenza di un corpo realizzato completamente in vetro e alluminio e bordi leggermente curvi. Basato su uno schermo da 5,5 pollici in Full HD (1920×1080 pixel), al suo interno si trova un processore Mediatek MT6750 octa-core da 1,5 Ghz con 4 GB di RAM a supporto, una GPU Mali T860 e 64 GB di memoria interna che è possibile estendere ulteriormente mediante una scheda micro-SD fino a 128 GB di capacità.

15 millimetri di spessore, 231 grammi di peso servono a contenere anche la batteria integrata da ben 6000 mAh che, in abbinamento al sistema operativo Android 6.0 Marshmallow e alle funzionalità di risparmio energetico di cui il telefono dispone, permette di raggiungere un’autonomia invidiabile. Non mancano una fotocamera frontale da 8 megapixel e una fotocamera posteriore con sensore Samsung da 13 megapixel e apertura focale f/1.8, e un sensore di impronte digitali posizionato sul retro del dispositivo che consente di sbloccare lo smartphone in un attimo (solo 0,1 secondi).

Blackview P2 è uno smartphone dual-SIM con supporto alla connettività 4G pertanto sarà possibile inserire due schede SIM differenti, opportunità ideale ad esempio per chi utilizza il telefono per lavoro e non desidera portare con sé due dispositivi differenti. Disponibile nelle varianti nero, blu e oro, chi ne stesse valutando l’acquisto può dunque dare un’occhiata all’offerta su Amazon che oggi lo propone al prezzo più basso di sempre.