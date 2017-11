iPhone X: a fine mese in nuove nazioni

Marco Grigis,

Apple è già pronta alla seconda tornata di distribuzione per il nuovo iPhone X. Dopo gli importanti risultati raggiunti con la prima disponibilità dello smartphone edge-to-edge, giunto nei negozi lo scorso venerdì, il gruppo di Cupertino annuncia l’avvio delle vendite in altre nazioni del globo. Entro fine novembre, di conseguenza, il device OLED sarà acquistabile in oltre 70 Paesi mondiali.

L’avvio della seconda fase di distribuzione è stato confermato oggi dalla stessa società di Cupertino, con un comunicato relativo alle date del 23 e del 24 novembre, a seconda delle nazioni mondiali. Si tratta, tuttavia, di una nota importante anche per i Paesi dove iPhone X è già disponibile, come l’Italia, poiché potrebbe indirettamente testimoniare l’assestamento della produzione e della fornitura.

Il nuovo smartphone da 5.8 pollici sarà lanciato il 23 novembre in Israele, mentre dal 24 giungerà in Albania, Bosnia, Cambogia, Kosovo, Macau, Macedonia, Malesia, Montenegro, Serbia, Sudafrica, Thailandia e Turchia. iPhone X potrà quindi essere acquistato in preordine o, ancora, prenotato online per il ritiro senza code in Apple Store, così come consuetudine da qualche anno a questa parte.

Così come già accennato, la fase iniziale delle vendite di iPhone X sembra essere andata a gonfie vele: sebbene Cupertino non abbia fornito dati ufficiali sulle vendite, il dispositivo è andato esaurito pressoché ovunque, con pochi esemplari rimasti negli stock e diverse settimane d’attesa per le consegne degli acquisti online. Secondi gli analisti, il modello avrebbe già abbondantemente superato la distribuzione di iPhone 8, nonché raggiunto i livelli di iPhone 6S e iPhone 7, due delle edizioni più amate dal pubblico. Al momento, non giungono invece dettagli sull’avvio della distribuzione degli accessori aggiuntivi, tra cui AirPower, il pad di ricarica wireless per iPhone X, iPhone 8 e Apple Watch. Questo prodotto dovrebbe apparire sul mercato nei primi mesi del 2018, probabilmente dopo la presentazione dei dati del Q1 a gennaio.