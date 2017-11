OnePlus 5T, annuncio confermato per il 16 novembre

Luca Colantuoni,

L’indiscrezione di fine ottobre era corretta. Il produttore cinese ha confermato che il nuovo OnePlus 5T verrà annunciato il prossimo 16 novembre a New York, mentre le vendite inizieranno il 21 novembre in Nord America e Europa. Oltre che tramite live streaming, questa volta sarà possibile partecipare all’evento di persona, acquistando un biglietto di 40 dollari.

Il CEO Pete Lau aveva recentemente confermato il nome dello smartphone e la presenza del jack audio da 3,5 millimetri. Da tempo circolano rumor sulle caratteristiche del OnePlus 5T, una delle quali è lo schermo OLED da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Il design dovrebbe essere simile a quello del recente Oppo R11s, dato che OnePlus e Oppo sono entrambi marchi della stessa azienda (BBK Electronics).

Il phablet dovrebbe integrare un processore Snapdragon 835, 6/8 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, dual camera posteriore con sensori da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, lettore di impronte digitali (sul retro), porta USB Type-C e, come detto, jack audio da 3,5 millimetri.

All’evento, solitamente riservato alla stampa, potranno partecipare anche i fan di OnePlus. I biglietti saranno in vendita online dall’8 novembre. Tutto l’incasso verrà devoluto in beneficenza. Il produttore cinese ha inoltre organizzato un contest per offrire la possibilità di vincere un viaggio a New York.