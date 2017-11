Twitter, un tweet lungo 35 mila caratteri

Filippo Vendrame,

Twitter ha iniziato a sperimentare tweet a 280 caratteri per offrire ai suoi iscritti un modo più ampio per comunicare e condividere notizie. Una novità che a più di qualcuno ha fatto storcere il naso perché va a snaturare la natura stessa del social network. Ma, se tweet da 280 caratteri sono considerati fastidiosi, sicuramente lo sono ancora molto di più se contengono 35 mila caratteri.

L’utente di Twitter Timrasett, in collaborazione con HackneyYT, lo scorso 4 novembre è riuscito ad inviare un tweet lungo circa 35 mila caratteri. I due utenti avrebbero trovato, infatti, un exploit che li avrebbe permesso di condividere un tweet così estremamente lungo. Prima di inviarlo all’interno del social network, i due utenti avevano condiviso un messaggio che affermava che avevano trovato un modo per superare il limite dei 140 caratteri imposto oggi dalla piattaforma. A seguito di questo avvenimento, il maxi tweet è stato prontamente eliminato da Twitter ed i due utenti colpevoli sono stati sospesi brevemente dal social network per la loro “bravata”. Timrasett si è poi scusato ufficialmente per quanto aveva fatto.

In realtà non c’era nessuna facilità maligna dietro a questa operazione, semplicemente i due utenti volevano dimostrare quanto fosse facile “bucare” Twitter. HackneyYT ha aggiunto che continueranno a cercare altre vulnerabilità della piattaforma.

Non è chiaro, comunque, come esattamente abbiano fatto per riuscire nella loro impresa e non è nemmeno chiaro perché abbiano scelto di mostrare a tutti la vulnerabilità della piattaforma attraverso questo atto clamoroso, piuttosto che segnalare la falla direttamente al social network che premia tutte le segnalazioni in tal senso.

Twitter, dal canto suo, ha fatto sapere di stare già prendendo le dovute misure affinché fatti analoghi non si presentino più.