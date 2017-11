Xbox One X arriva in Italia, dove comprarla

Filippo Vendrame,

Xbox One X, la nuova ed attesa console di Microsoft, debutta ufficialmente in Italia. Dopo una lunga fase di preordini, la nuova console arriva ufficialmente sul mercato. Tutti coloro che nel frattempo l’avessero prenotata online dovrebbero iniziare a riceverla a casa. A partire da oggi, comunque, tutti gli interessati a mettere le mani su questo prodotto per il gaming, potranno recarsi presso i punti vendita delle catene di elettronica per acquistarlo.

Opzionalmente sarà possibile comprare la nuova console Xbox One X online, come su Amazon, al prezzo di listino di 499,99 euro (In offerta su Amazon a 499 euro). Trattasi di una giornata “storica” per molti giocatori perché la nuova Xbox One X è un vero spettacolo dal punto di vista della qualità. Le sue elevatissime specifiche tecniche le consentono di offrire un supporto nativo ai giochi in 4K e permetteranno agli sviluppatori di realizzare giochi curatissimi dal punto di vista grafico. Il tutto si traduce in un’esperienza di gioco di altissimo profilo che non ha eguali nel settore del gaming. Chi non dispone di un monitor a 4K per sfruttare le potenzialità della console non dovrà preoccuparsi perché l’Xbox One X è stata sviluppata per migliorare la giocabilità dei titoli anche a risoluzioni più basse.

Si ricorda, inoltre, che la nuova console di Microsoft è compatibile anche con i giochi dell’Xbox One e, grazie alla retrocompatibilità, anche con i titoli di Xbox 360 e della prima Xbox.

Ma Xbox One X non è solamente la console più potente oggi sul mercato, perché è anche un formidabile media center per l’intrattenimento domestico. Grazie a Windows 10 è possibile scaricare dal Microsoft Store app come Netflix e Now TV che permettono di portare il meglio dell’intrattenimento televisivo in streaming sulla TV di casa.

Galleria di immagini: Microsoft Xbox One X, immagini

Un prodotto completo a 360 gradi in grado di soddisfare i palati più fini dei più accaniti giocatori.