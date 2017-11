eBay lancia il Natale First Minute

Filippo Vendrame,

Il prossimo Natale saranno quasi 5 milioni gli italiani che compreranno i regali all’ultimo minuto. Trattasi del risultato di una nuova ricerca di eBay che ha voluto esaminare le tendenze per il prossimo Natale degli italiani. Secondo questa ricerca, quindi, ben 44 milioni di regali saranno effettuati in maniera molto frettolosa ed approssimativa. Regali mal fatti che genereranno, però, un giro economico di ben 1 miliardo di euro.

eBay punta a voler aiutare gli italiani a spendere meglio i loro soldi per scegliere i regali nel modo giusto e con tempi più corretti. Proprio per questo, la società ha lavorato con lo psicologo Luca Mazzucchelli per realizzare un percorso suddiviso in quattro fasi, per pensare in anticipo al regalo e trovare quello davvero perfetto senza sbagliare. eBay lancia la sfida contro le cattive abitudini dello shopping degli italiani per provare a spingere le persone ad abbandonare i regali “Last Minute” per quelli “First Minute“.

Nello specifico, dal 9 al 12 Novembre saranno presenti i Regali First Minute, un’iniziativa speciale con centinaia di offerte su idee regalo di marchi importanti e un ulteriore Buono Sconto del 10% su tutti i prodotti, fino a un massimo di 100 euro. Inoltre, a fine novembre scatteranno le iniziative legate al Black Friday, un ulteriore momento per gli italiani per scegliere il regalo giusto con il dovuto anticipo.

Per aiutare gli italiani a comprare i loro regali, eBay ha stretto anche una partnership con Agos per consentire ai suoi utenti di richiedere un prestito personale di 1.000 euro a tasso zero.

Da eBay, dunque, un’iniziativa interessante per aiutare gli italiani a scegliere con più calma ed attenzione i regali da fare a se stessi, ai loro amici ed ai loro famigliari più cari.