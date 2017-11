Instagram, i post salvati anche sul web

Filippo Vendrame,

Instagram, l’anno scorso, aveva deciso di introdurre una funzionalità che permette ancora oggi di salvare i post preferiti degli utenti per poterli visualizzare con calma in un secondo momento. Funzionalità chiamata “Saved Posts” e disponile da tempo all’interno dell’applicazione di Instagram sia per iOS che per Android. Tutti i post salvati sono collocati all’interno di una scheda accessibile solamente dall’utente in forma privata.

All’epoca non erano ancora chiare le intenzioni di Instagram sullo sviluppo di questa funzionalità che è stata molto apprezzata da parte degli utenti. Adesso, sembra che il social network fotografico abbia intenzione di portare questo strumento anche all’interno dell’interfaccia Web della piattaforma, quella accessibile tramite browser desktop. L’indiscrezione si deve a The Verge che ha notato questa novità. Instagram ha, poi, ammesso di stare sperimentando questa nuova funzionalità ma non ha voluto rilasciare una timeline precisa per il suo debutto ufficiale.

Tuttavia, The Verge ha notato che questo test sembra essere particolarmente esteso e quindi è possibile che questa funzione arrivi per tutti abbastanza rapidamente. Anche in italia questo nuovo tool starebbe arrivando. Entrando nel proprio profilo su Instagram sul web, si dovrebbe notare la nuova scheda “Elemento salvato“.

Le novità per Instagram non finiscono qui perché il social network fotografico ha ufficializzato una nuova funzionalità per le sue Storie. Adesso, gli utenti potranno aggiungere foto o video alla loro Storia anche se gli scatti ed i filmati sono stati registrati prima delle ultime 24 ore. In questo modo gli utenti potranno condividere nelle Storie tutto quello che vorranno.

Scegliendo un contenuto acquisito oltre le 24 ore, Instagram permetterà di applicare un adesivo speciale che permetterà di specificare la sua data esatta. Adesivo, ovviamente, opzionale e che potrà essere ridimensionato e riposizionato a piacere.