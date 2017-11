Renault, guida autonoma meglio dei piloti esperti

Filippo Vendrame,

La guida autonoma è un settore sui cui molte case automobilistiche stanno investendo. Renault ha annunciato di aver messo a punto proprio un sistema di guida autonoma altamente efficiente ed in grado di gestire alcune situazioni di guida al limite allo stesso modo di come farebbero dei piloti professionisti. Renault, infatti, afferma di essere riuscita a realizzare una manovra di evitamento degli ostacoli con una percentuale di successo identica a quella dei piloti professionisti.

Per raggiungere questo importante traguardo, il gruppo automobilistico francese si è ispirato proprio allo stile di guida dei piloti professionisti che sono stati utilizzati, anche, come pietra di paragone per la piattaforma di guida autonoma. Questo successo è molto importante per arrivare a sviluppare una piattaforma davvero completa in grado di automatizzare con sicurezza la guida di un’auto. Evitare con efficacia gli ostacoli sulla strada è uno degli aspetti più importanti di una piattaforma di guida autonoma efficiente.

Non è chiaro, tuttavia, a che velocità sia stato compiuto questo test. Secondo Techcunch che ha potuto partecipare ad una dimostrazione, le prove sono state effettuate ad una velocità inferiore alle 30 miglia orarie, cioè a meno di 50 chilometri orari.

Nel Gruppo Renault puntiamo alla leadership in termini di innovazione, grazie ai nostri prodotti, alle nostre tecnologie e al nostro design. Il nostro impegno nell’innovazione porta allo sviluppo di tecnologie avanzate di guida autonoma, che daranno fiducia ai nostri clienti per garantire loro percorsi più sicuri e confortevoli.

I test sono stati effettuati su di una Renault Zoe, auto elettrica, opportunamente preparata con l’introduzione di questa piattaforma di guida autonoma.

Renault spera che la piattaforma possa essere pronta per il lancio sul mercato entro il 2022.