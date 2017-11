Sony annuncia la nuova PlayStation App

Luca Colantuoni,

La PlayStation App permette agli utenti di accedere a diverse funzionalità attraverso i dispositivi mobile. Sony ha ora annunciato un importante aggiornamento per le applicazioni Android e iOS che introduce un design rinnovato e più intuitivo, consentendo di restare connesso alla PS4, agli amici e ai giochi preferiti in modo ancora più semplice.

La prima novità che noteranno gli utenti all’avvio è la barra delle schede visibile permanentemente nella parte inferiore dello schermo. È possibile passare velocemente dalla visualizzazione degli utenti online alla lettura delle notifiche, restare aggiornato sulle attività, leggere i post recenti degli amici e della community PlayStation. Toccando il pulsante PS centrale di colore blu si accede ad un menu con i collegamenti diretti ad altre funzionalità, come Eventi, Trofei, PS Store e PS Plus.

La nuova versione di PlayStation App può essere scaricata gratuitamente dagli store Apple e Google. Sony sottolinea tuttavia che la funzionalità Live from PlayStation è stata eliminata, quindi gli utenti possono seguire i live streaming solo dalla dashboard della console. La funzionalità Second Screen è ora accessibile tramite app separata per iOS e Android. Con questa applicazione è possibile usare il dispositivo mobile per controllare le funzioni di base della PS4, visualizzare le informazioni di giochi compatibili e inserire testo sulla PS4.