Il nuovo gioco AR di Niantic è su Harry Potter

Cristiano Ghidotti,

A un lustro di distanza dal lancio di Ingress (primo gioco mobile di spessore basato sulla realtà aumentata) e poco più di un anno dopo aver ottenuto un enorme successo con Pokémon GO, il team di Niantic Labs è pronto per l’ennesima sfida. La software house ha annunciato l’arrivo di un titolo nuovamente incentrato sulle dinamiche AR, questa dedicato al magico universo nato dalla penna di J. K. Rowling. Si chiamerà Harry Potter: Wizards Unite.

Il gameplay si concentrerà sul trasformare un ambiente reale come il proprio vicinato o la propria città in un mondo popolato da creature di ogni tipo, esattamente come nei libri e nelle pellicole che narrano le vicende di Hogwarts. Non mancheranno ovviamente incantesimi da lanciare e nemici da affrontare. Sebbene al momento le informazioni ufficiali siano poche, sarà quasi certamente replicata la formula vincente di Pokémon GO, con un’importanza particolare delegata alle interazioni social tra i membri della stessa comunità. Nessuna indicazione nemmeno sulle tempistiche necessarie per il rilascio, che avverrà quasi certamente su Android e iOS.

Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare il prossimo step evolutivo dell’intrattenimento mobile AR. Con Harry Potter: Wizards Unite i giocatori che hanno sognato di diventare maghi nel mondo reale avranno finalmente la loro occasione di immergersi nell’universo creato da J.K. Rowling, esplorando il loro vicinato e le città, per scoprire e combattere mostri leggendari insieme ad altri.

Per la fase di sviluppo, Niantic Labs (team nato come startup nel vivaio di Google) ha siglato una collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment e con lo studio WB Games di San Francisco. Mettere in campo un progetto basato sulla licenza ufficiale di Harry Potter significa lavorare a un brand dall’enorme impatto a livello commerciale e dall’incredibile richiamo. Sarà un ennesimo successo in termini di download e acquisti in-app, c’è da scommetterci.