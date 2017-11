Honor V10, annuncio previsto per il 5 dicembre

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva distribuito all’inizio di ottobre un invito per un evento che avrà luogo a Londra il prossimo 5 dicembre. La silhouette dello smartphone, visibile nell’immagine in evidenza, potrebbe appartenere al nuovo Honor V10. Il successore dell’attuale Honor V9, noto anche come Honor 8 Pro, verrà sicuramente rilasciato sui mercati europei, probabilmente con il nome Honor 9 Pro.

Nell’invito viene evidenziato lo spessore ridotto delle cornici e quindi l’elevato screen-to-body ratio. Honor V10 dovrebbe avere uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. In base alle ultime indiscrezioni, il phablet avrà alcuni componenti in comune con i recenti Huawei Mate 10, tra cui il processore octa core Kirin 970. La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Sono invece previste novità per le fotocamere.

Nell’angolo inferiore sinistro dell’invito si nota chiaramente l’hashtag #IOOI, un chiaro riferimento alla dual camera posteriore. Il produttore avrebbe scelto un sensore RGB da 16 megapixel e un sensore monocromatico da 20 megapixel, quindi risoluzioni maggiori rispetto a quelle (12 megapixel) dell’attuale Honor V9 (Honor 8 Pro). Non dovrebbe mancare il jack audio da 3,5 millimetri, eliminato da alcuni produttori per ridurre lo spessore.

Quasi certamente il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo, personalizzato con la nota interfaccia EMUI. Il prezzo previsto è 2.999 yuan, come quello della versione più costosa di Honor V9. In Italia potrebbe essere offerto a 549,00 euro, lo stesso prezzo al lancio di Honor 8 Pro.