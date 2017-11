iPad Pro 2018: senza tasto Home e con Face ID

Marco Grigis,

Apple potrebbe presto trasferire l’esperienza di iPhone X sull’universo di iPad. È quanto riferisce Bloomberg in un recente aggiornamento, sottolineando come la società di Cupertino sia pronta al lancio di un tablet ridisegnato, privo di tasto Home e dotato di Face ID. Accanto a questo dispositivo, potrebbe essere lanciata anche la nuova versione di Apple Pencil.

Non sono emerse molte indiscrezioni sul modello, tuttavia si tratterà di una piccola rivoluzione sia dal punto di vista estetico che delle prestazioni. Il nuovo iPad Pro vedrà delle dimensioni simili all’attuale modello da 10.5 pollici, tuttavia con una cornice schermo ancora più ridotta, sebbene forse non edge-to-edge. Verrà quindi rimosso il tasto Home, e contestualmente il lettore d’impronte digitali Touch ID, mentre inclusa sarà l’identificazione del volto tramite Face ID.

Dato lo spazio maggiore rispetto a iPhone X, non dovrebbe esservi la caratteristica barra nera dello smartphone, dove sono ospitati i sensori e le fotocamere per TrueDepth. Queste saranno incorporate nel pannello frontale, senza tuttavia comportare un’interruzione del display, per una maggiore simmetria dello stesso.

A differenza proprio di iPhone X, tuttavia, non verrà implementato un pannello OLED, probabilmente per ragioni di costo. iPad Pro 2018 dovrebbe impiegare sempre un display LCD con tecnologia TrueTone, con una frequenza di aggiornamento forse più elevata rispetto agli attuali modelli, per rendere l’abbinamento con la seconda edizione di Apple Pencil ancora più efficace. Il processore, invece, potrebbe essere una versione adattata dell’A11 Bionic, forse un A11X.

Non vi sono nemmeno previsioni sulla data di lancio: in caso Cupertino decidesse di seguire le tempistiche dello scorso anno, iPad Pro potrebbe essere presentato a ridosso con l’estate, altrimenti la presentazione potrebbe essere posticipata in autunno. Non resta, di conseguenza, che attendere nuove informazioni dalla California o, ancora, eventuali leak dai distretti asiatici partner del gruppo: la produzione preliminare potrebbe avvenire già da gennaio.