iPhone 8 e iPhone X: problemi di GPS?

Marco Grigis,

Piccoli intoppi per alcuni utenti che, di recente, hanno deciso di acquistare i nuovi iPhone 8 e iPhone X. Secondo quanto riportato da AppleInsider, sulla base di alcuni thread apparsi sui forum Apple, un numero ridotto di dispositivi sarebbe affetto da una scarsa precisione per il segnale GPS. La questione parrebbe essere di natura software, tuttavia, poiché la problematica sembra essere stata del tutto risolta con la beta di iOS 11.2 consegnata agli sviluppatori.

Secondo quanto dichiarato dagli stessi possessori di iPhone 8 e iPhone X, le Mappe e le applicazioni di navigazione perderebbero la corretta posizione dell’utente o del veicolo, soprattutto durante gli spostamenti a elevata velocità, quali quelli in autostrada. La problematica si verificherebbe con tutte le versioni di iOS 11 a oggi disponibili ma, come già accennato, sarebbe stata risolta nella beta di iOS 11.2 consegnata agli sviluppatori. Fatto più insolito, nonostante la natura software del bug, è la distribuzione abbastanza casuale del malfunzionamento, con alcuni smartphone affetti e altri, invece, privi di intoppi.

Per quanto riguarda iPhone 8, vi sarebbero già diversi casi testimoniati, alcuni dei quali presi in carico dalla stessa Apple, con la consegna dei device presso i Genius Bar di Apple Store. Per iPhone X, invece, i dati oggi a disposizione risulterebbero ancora molto esigui, data la giovinezza del device: disponibile da circa dieci giorni, non tutti i possessori potrebbero essersi accorti della problematica.

Interessante, così come sottolineato da AppleInsider, è notare come la sostituzione del dispositivo con un nuovo modello non abbia risolto la questione per alcuni utenti, di conseguenza si sospetta il malfunzionamento possa essere relativo anche alle caratteristiche del segnale in alcune specifiche zone geografiche. Sebbene non siano giunte conferme da Cupertino, la variazione o la sovrapposizione di segnali satellitari in alcune aree non sarebbero correttamente interpretate da iOS 11, tanto da causare la determinazione di un’errata posizione su mappa. Al momento, non è noto quando iOS 11.2 verrà consegnato agli utenti finali, forse nei primi giorni di gennaio, quindi servirà attendere ancora qualche settimana per un fix definitivo sul GPS.

