OnePlus 5T più costoso di OnePlus 5

Dopo due buone notizie (jack audio da 3,5 millimetri e ricarica non wireless), il CEO Pete Lau ha comunicato che il nuovo OnePlus 5T avrà un prezzo più alto dell’attuale OnePlus 5. Il prezzo massimo non dovrebbe tuttavia superare la “soglia psicologica” di 600 euro.

Qualche giorno fa era circolata un’indiscrezione secondo la quale il nuovo modello avrebbe avuto lo stesso prezzo del suo predecessore, nonostante l’uso di uno schermo AMOLED di maggiori dimensioni (6 pollici con risoluzione di 2160×1080 pixel e rapporto di aspetto 18:9). Il CEO ha pubblicato su Twitter un post che conferma invece l’aumento del prezzo, causato dall’incremento dei costi dei componenti. Lau è tuttavia certo che gli utenti apprezzeranno ugualmente lo smartphone, il cui debutto è fissato per il 16 novembre.

Cost of smartphone components is rising, but phones are also getting better. OnePlus users will appreciate what's coming.

— Pete Lau (@petelau2007) November 8, 2017