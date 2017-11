PES 2018 Mobile in download per Android e iOS

Cristiano Ghidotti,

Ad un paio di mesi di distanza dal debutto ufficiale di PES 2018 su PC e console, Konami porta la sua simulazione calcistica anche sulle piattaforme mobile: l’edizione del titolo destinata a smartphone e tablet è disponibile a partire da oggi in download gratuito su Android (Play Store) e iOS (App Store). Include acquisti in-app per sbloccare add-on da sfruttare durante i match.

Il testimonial scelto per il lancio è la leggenda del calcio inglese David Beckham, con alle spalle un passato in nazionale e un trascorso nel nostro campionato. Al suo fianco nomi del calibro di Lionel Messi, Iniesta, Piqué, Dembélé e Luis Suárez: insomma, il meglio del Barcellona. Presente anche la licenza ufficiale per la UEFA Champions League. Dal punto di vista del gameplay si segnalano miglioramenti per quanto riguarda il comparto grafico e a quello sonoro oltre a un’ottimizzazione del sistema di controllo basato sull’interazione con il display touchscreen. La software house afferma inoltre di aver meglio bilanciato il comportamento degli atleti in campo, così da innalzare il livello di realismo delle azioni. Di seguito il trailer di lancio in italiano, con la telecronaca curata da Fabio Caresa.

Degna di nota anche l’inedita modalità Partita Amico per sfidare in multiplayer online uno qualunque dei propri amici, in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi. Tutte le formazioni e i dati delle squadre sono ovviamente aggiornati alla stagione in corso, con tanto di trasferimenti del calciomercato. Per installare la versione mobile di Pro Evolution Soccer 2018 è necessario affrontare un download da oltre 1 GB: per questo motivo si consiglia di avviarlo solo quando si è connessi a una rete WiFi, così da non consumare il traffico dati a propria disposizione.