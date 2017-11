Samsung SM-W2018, immagini del flip phone

Luca Colantuoni,

Samsung è uno dei pochi produttori che offre ancora i famosi “telefoni a conchiglia”, sebbene la loro diffusione sia piuttosto limitata. Da tempo circolano indiscrezioni sul nuovo SM-W2018, successore del modello annunciato esattamente un anno fa. Su Twitter sono apparse alcune immagini che confermano l’esistenza del flip phone.

Il produttore coreano ha presentato all’inizio di agosto il modello SM-G9298 con una dotazione hardware di fascia alta, ma il nuovo SM-W2018 dovrebbe avere specifiche migliori. All’interno del telaio in alluminio dovrebbero trovare posto un processore octa core Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per i due schermi si prevede una diagonale di 4,2 pollici e una risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Quello esterno supporta la modalità Always-On Display.

La connettività verrà sicuramente garantita dai tradizionali moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE (supporto dual SIM). In una della immagini pubblicate su Twitter si notano anche la fotocamera posteriore (forse da 12 megapixel), il flash LED e il lettore di impronte digitali. La disposizione dei componenti ricorda chiaramente quella del Galaxy S8.

Il sistema operativo installato è ovviamente Android, ma non è nota la versione. Il flip phone verrà distribuito in Cina, come avvenuto per i precedenti modelli. Il prezzo dovrebbe essere piuttosto elevato ed equivalente a circa 2.000 dollari.