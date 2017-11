SpaceX, un motore esplode durante i test

Filippo Vendrame,

La scorsa domenica, uno motori di SpaceX che l’azienda utilizza per spingere i suoi razzi, è esploso durante un test presso la sede della società a McGregor, in Texas. La compagnia spaziale di proprietà del vulcanico Elon Musk ha già dichiarato che sta investigando su quanto accaduto. L’incidente è avvenuto durante un test di qualità su di un motore Merlin, destinato ad essere utilizzato su di un razzo Falcon 9 per un lancio che sarebbe avvenuto a fine del 2018.

Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenza per il personale dell’azienda e non ci dovrebbero essere nemmeno impatti sulle timeline dei lanci dell’azienda. Questo incidente arriva dopo un anno di successi per SpaceX. L’azienda di Elon Musk, infatti, in questo 2017 ha collezionato ben 16 missioni, circa il doppio del 2016. Inoltre, SpaceX è riuscita a fare atterrare senza conseguenze 13 razzi senza mai incorrere in alcun problema. Secondo la tabella di marcia della società, nel corso del 2017 sono previsti due nuovi lanci nel giro delle prossime settimane, ed entro la fine dell’anno dovrebbe avvenire il debutto del tanto atteso razzo Falcon Heavy sui cui si basano i futuri progetti di SpaceX.

Tuttavia, l’azienda dovrà analizzare con attenzione le cause di questo incidente per comprenderne i motivi e per evitare che fatti analoghi possano accadere nuovamente in futuro. L’incidente, comunque, ha riguardato il motore che sarebbe stato applicato alla nuova versione “Block 5” del razzo che dovrebbe offrire maggiore spinta ed una migliore capacità di atterraggio.

Sino a che il problema non sarà stato individuato e corretto, i razzi Falcon 9 continueranno ad essere utilizzati nella più affidabile versione “Block 4“. Ecco perché l’incidente non dovrebbe avere conseguenze particolari sulla tabella di marcia delle missioni di SpaceX.

L’azienda di Elon Musk già in passato aveva già avuto a che fare con problemi tecnici. Clamorosa fu l’esplosione del suo razzo Falcon 9 al via di una missione l’anno scorso, al momento del lancio. Problema che poi fu individuato e corretto brillantemente.