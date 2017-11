Surface Book 2: via ai preordini, ma non in Italia

Filippo Vendrame,

Microsoft ha aperto ufficialmente la possibilità di preordinare il suo nuovo Surface Book 2, un prodotto estremamente innovativo, caratterizzato da specifiche tecniche davvero di altissimo profilo, totalmente compatibile con la Mixed Reality ed in grado di sfruttare tutti i vantaggi di Windows 10. Purtroppo, anche questa volta la casa di Redmond sembra essersi dimenticata dell’Italia, perché il Surface Book 2 potrà essere prenotato solamente in America ed in pochi altri paesi, compresi alcuni in Europa.

Non è chiaro se in futuro il nuovo Surface Book 2 arriverà ufficialmente anche in Italia, tuttavia è, comunque, l’occasione per capire un po’ meglio quali potrebbero essere i prezzi proposti agli italiani. Il nuovo prodotto Windows 10 della casa di Redmond, infatti, è ordinabile, per esempio, anche in Francia. I clienti francesi possono ordinare il nuovo computer a partire da 1749 euro, non poco, ma i prezzi americani avevano già fatto intuire che il Surface Book 2 sarebbe stato un prodotto Premium anche nel prezzo. Da evidenziare un dato importante. Al momento, la versione del Surface Book 2 da 15 pollici è ordinabile solamente in America e non in Europa.

Solo nel corso del 2018 questa declinazione dell’ibrido Windows 10 dovrebbe sbarcare fuori dai confini americani, almeno in Inghilterra, come già annunciato durante lo scorso appuntamento di Future Decoded di Londra.

Peccato, dunque, che Microsoft non abbia voluto portare il suo Surface Book 2 anche in Italia, dove sarebbe stato perfetto per molti professionisti in cerca di una macchina potente e versatile.

L’auspicio è che in futuro la casa di Redmond allarghi ad altri paesi la disponibilità di questo prodotto. La commercializzazione del Surface Book 2 partirà dal prossimo 16 di novembre.