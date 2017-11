Amazon, buono sconto da 10 euro solo per oggi

Floriana Giambarresi,

Solo per oggi, Amazon regala un buono sconto di 10 euro a tutti i clienti che acquisteranno uno o più prodotti venduti e spediti da Amazon, per ringraziarli di avere eletto Amazon come il miglior servizio e-commerce in Italia.

Il codice di 10€ è valido per acquisti superiori a 50€ da utilizzare su Amazon.it e su Prime Now, ed è utilizzabile solo per ordini relativi a prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di libri, contenuti digitali, latte e formule per neonati, Buoni Regalo, Warehouse Deals e i prodotti venduti da terzi sul negozio online di Amazon.

Per utilizzare il codice sconto su Amazon è sufficiente:

cliccare sulla pagina creata per la promozione

aggiungere al carrello gli articoli che si desidera acquistare per un totale di almeno 50 euro di prodotti venduti e spediti da Amazon

nella schermata di conferma dell’ordine, inserire il codice promozionale GRAZIE1000 nell’apposito campo

nell’apposito campo se inserito correttamente, sarà possibile visualizzare lo sconto di 10 euro sul totale dell’ordine, sul box a destra.

Il buono sconto “GRAZIE1000” può essere applicato agli ordini effettuati entro le ore 23:59 di oggi 10 novembre, su numerosissimi prodotti come ad esempio:

Amazon Fire TV Stick, il media player che consente di accedere ai contenuti in streaming di Prime Video e Netflix

Samsung S22E200B, monitor da 22 pollici con risoluzione Full HD (da 1920 x 1080 pixel) e modalità eye saver per un alto comfort visivo

TP-Link M7350, un hotspot 4G LTE e Wi-Fi portatile con batteria da 2000 mAh, slot per schede SIM e microSD

Raspberry PI 3 Model B, il “computer” a basso costo che può essere utilizzato come “cervello” per dare vita a prodotti tecnologici di ogni genere e Logitech K400 Plus, una ottima tastiera wireless con touchpad per sistemi con cuore Windows, Android, Chrome e Smart TV.

L’iniziativa odierna è pensata per ringraziare gli utenti che, per il terzo anno consecutivo, hanno eletto Amazon.it come il sito che offre la miglior esperienza cliente per i consumatori in Italia secondo i risultati di un’indagine condotta dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che ha coinvolto oltre 133 mila intervistati. Inoltre, a un solo anno dal lancio nel bel Paese, il servizio Amazon Prime Video è risultato quello più apprezzato dai consumatori nella categoria Pay TV/Streaming.