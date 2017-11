ASUS svela nuovi ZenBook e VivoBook

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato la disponibilità di nuovi notebook con processori Intel Core i5/i7 di ottava generazione. Due di essi, ovvero lo ZenBook 3 Deluxe (UX490) e ZenBook Flip S (UX370) era stati presentati all’IFA di Berlino, mentre gli altri quattro (ZenBook UX330, ZenBook UX430, VivoBook Flip TP510 e VivoBook S510) arrivano ufficialmente sul mercato. Prima dell’acquisto è necessario controllare bene le specifiche (soprattutto il processore), dato che il produttore usa nomi simili per differenti generazioni.

Lo ZenBook 3 Deluxe (UX490), visibile nell’immagine in evidenza, è il prodotto più pregiato e costoso. Il notebook possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo NanoEdge da 14 pollici con risoluzione full HD. La dotazione hardware comprende un processore quad core Intel Core i7, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e due porte USB Type-C con supporto Thunderbolt 3. Il prezzo è 1.699 dollari. Lo ZenBook Flip S (UX370) è invece un convertibile con display full HD da 13,3 pollici, processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. È possibile utilizzare il notebook in diverse posizioni, ruotando la cerniera ErgoLift fino a 360 gradi. È presente anche il lettore di impronte digitali. Il prezzo non è noto.

Lo ZenBook UX330 possiede specifiche leggermente inferiori, ma sempre un telaio in alluminio con uno spessore ridotto (13,5 millimetri): schermo full HD da 13,3 pollici, processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, lettore di impronte e batteria che offre un’autonomia di 12 ore. Il prezzo è 749 dollari. Lo ZenBook UX430, disponibile a 1.099 dollari, possiede un display da 14 pollici e integra un Intel Core i7, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e il lettore di impronte digitali.

Il VivoBook Flip TP510 è un convertibile con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7, 8 GB di RAM e 1 TB di storage tradizionale. È tuttavia presente lo spazio per aggiungere un altro hard disk o un SSD. Il prezzo è 899 dollari. Infine, il VivoBook S510 è un notebook da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, hard disk da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce MX150. Il prezzo è 899 dollari.