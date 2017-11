La casa si affitta su Facebook

Filippo Vendrame,

Facebook crede molto nel suo Marketplace e sta lavorando assiduamente per migliorarlo. L’ultima novità riguarda l’introduzione della possibilità di trovare annunci di appartamenti in affitto. Un progetto che in qualche modo sembra voler scavalcare il ben noto Craigslist, noto portale che ospita annunci di tutti i tipi, tra cui anche quelli immobiliari. In realtà, c’era già la possibilità di poter pubblicare annunci di questo genere, ma, adesso, Facebook ha voluto migliorare il suo Marketpalce con l’aiuto di partner come Apartment List e Zumper per aggiungere centinaia di migliaia di annunci all’interno della piattaforma.

Chi cerca una casa o un appartamento, potrà, inoltre, trovarli con maggiore facilità attraverso una serie di opzioni, come la posizione, il prezzo, il tipo di affitto, il numero di camere da letto e bagni, i metri quadrati e molto altro ancora. Particolarità molto curiosa, chi pubblica le inserzioni, potrà condividere anche foto a 360 gradi dell’immobile per mostrare agli interessati una visione più ampia ed esaustiva dell’immobile. Il Marketplace continua ad essere un servizio importante per Facebook che intende trasformare la propria piattaforma in un luogo in cui le persone possano espletare tutti i loro compiti online.

Dunque, non solo navigare e conversare, ma anche trovare informazioni, comprare una macchina, trovare casa, guardare un video, giocare e tanto altro ancora. L’obiettivo finale, ovviamente, è quello di tenere l’utente il più a lungo possible all’interno della piattaforma, cosa che permette a Facebook di inoculare maggiore pubblicità e quindi di migliorare il proprio business.

Facebook afferma che dal primo gennaio 2017, l’utilizzo del Marketplace è aumentato di 3 volte in tutto il mondo. Sebbene questa novità sia limitata al solo mercato americano, è interessante come il social network stia facendo evolvere il suo Marketplace anche perché questi nuovi servizi potrebbero, in futuro, anche raggiungere ulteriori paesi.